ന്യൂഡല്‍ഹി: രജനീകാന്ത് ബി.ജെ.പിയിലല്ല, മറിച്ച് ബി.ജെ.പി. രജനീകാന്തിലാണ് ചേരേണ്ടത്! സൂപ്പര്‍സ്റ്റാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയപ്രവേശനത്തെ കുറിച്ച് നടനും ബിജെപി നേതാവുമായ ശത്രുഘ്നന്‍ സിന്‍ഹയുടെ തമാശ ഇങ്ങനെ. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

രജനിയെ തമിഴ്‌നാടിന്റെ ടൈറ്റാനിക് ഹീറോ എന്നും ഇന്ത്യയുടെ പുത്രനെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചാണ് സിന്‍ഹയുടെ ട്വീറ്റുകള്‍. ജനങ്ങള്‍ താങ്കള്‍ക്ക് ഒപ്പമുണ്ട്. അവര്‍ സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ രജനിയില്‍ ചേരാന്‍ തയാറാണ്. എത്രയും വേഗം അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നോ, രാജ്യത്തിന് അത്രയും നല്ലത്. കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമെല്ലാം ചര്‍ച്ച ചെയ്ത ശേഷം അദ്ദേഹം ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കണം. രജനിയുടെ രാഷ്ട്രീയപ്രവേശനത്തിന് രാജ്യം മുഴുവന്‍ ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നതായും സിന്‍ഹ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.

ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് ചെന്നൈയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാന്‍ തയാറെടുക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകള്‍ രജനി നല്‍കിയിരുന്നു.

The people are with you and ready to join @superstarrajini and instead of joining anyone, it is best when others join you...3>4