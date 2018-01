മുംബൈ: നടനും ബി.ജെ.പി എം.പിയുമായ ശത്രുഘ്‌നന്‍ സിന്‍ഹയുടെ ജുഹുവിലെ വസതിയുടെ ഒരുഭാഗം അധികൃതര്‍ പൊളിച്ചുനീക്കി. അനധികൃതമായി നിര്‍മ്മിച്ച ഭാഗമാണ് ബൃഹന്‍മുംബൈ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (ബി.എം.സി) അധികൃതര്‍ പൊളിച്ചുനീക്കിയതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. പൊളിച്ചുനീക്കിയതിന്റെ ചിലവ് സിന്‍ഹയില്‍നിന്ന് ഈടാക്കുമെന്നാണ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അനധികൃതമായി നിര്‍മ്മിച്ച പൂജാമുറി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് അധികൃതര്‍ നേരത്തെതന്നെ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. 2012 മുതല്‍ ജൂഹുവിലെ വസതിയിലാണ് സിന്‍ഹ താമസിക്കുന്നത്. ഡിസംബര്‍ ആറിനുതന്നെ സിന്‍ഹയ്ക്ക് നോട്ടീസ് നല്‍കിയിരുന്നുവെന്നാണ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്.

എന്നാല്‍, കെട്ടിടത്തില്‍ നടത്തിയ മിനുക്കുപണികള്‍ ക്രമപ്പെടുത്താന്‍ അപേക്ഷ നല്‍കി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് സിന്‍ഹ പ്രതികരിച്ചത്. ഷാരുഖ് ഖാന്‍ അടക്കമുള്ള ബോളിവുഡ് താരങ്ങള്‍ക്ക് അനധികൃത നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി.എം.സിയുടെ നടപടി നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ക്ക് 2017 ല്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിരുന്നു.

അധികൃതരുടെ നടപടിയെ ചോദ്യംചെയ്ത് ശത്രുഘ്‌നന്‍ സിന്‍ഹ രംഗത്തെത്തി. സത്യസന്ധമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ വിലയാണോ തനിക്ക് നല്‍കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ജനങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

The part demolition of my home "Ramayan" in Mumbai is presently the most talked about news. People are asking me if I am paying the price for honest politics based on facts, figures & truth & for supporting statesman Yashwant Sinha's support to Satara farmers.I have no answer1>2