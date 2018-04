പനാജി: ഇരുവരും തമ്മില്‍ ഗാഢപ്രണയമുണ്ടായിരുന്നതിന് തെളിവുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍, സ്ത്രീ നല്‍കിയ ലൈംഗികചൂഷണ പരാതിയില്‍ പുരുഷനെ ശിക്ഷിക്കാനാകില്ലെന്ന് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഗോവാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി. വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്‍കി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ച് ഗോവയിലെ കാസിനോ ജീവനക്കാരിയായ യുവതി സഹപ്രവര്‍ത്തകനായ യോഗേഷ് പലേക്കറിനെതിരെ നല്‍കിയ കേസിലാണ് വിധി.

കുറ്റാരോപിതന് ഏഴുവര്‍ഷം തടവും 10,000 രൂപ ശിക്ഷയും വിധിച്ച വിചാരണക്കോടതിയുടെ വിധി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. വിചാരണക്കോടതിയുടെ വിധിക്കെതിരെ യോഗേഷ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

കാസിനോയിലെ പാചകത്തൊഴിലാളിയായിരുന്നു യോഗേഷ്. 2013 ലാണ് യുവതിയും യോഗേഷും തമ്മില്‍ പ്രണയത്തിലാകുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുദിവസം യോഗേഷ് യുവതിയെ അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. എന്നാല്‍ ആ സമയത്ത് യോഗേഷിന്റെ വീട്ടില്‍ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് രാത്രി യുവതി ആ വീട്ടില്‍ തങ്ങുകയും ചെയ്തു. അന്ന് രാത്രിയാണ് ഇരുവരും ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടത്

തുടര്‍ന്ന് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ യുവതിയെ യോഗേഷ് അവരുടെ വീട്ടില്‍ കൊണ്ടുപോയി വിടുകയും ചെയ്തു. യോഗേഷും യുവതിയും തമ്മില്‍ യോഗേഷിന്റെ വീട്ടില്‍വച്ച് മൂന്നോ താലോ തവണ ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പെണ്‍കുട്ടി താഴ്ന്ന ജാതിയില്‍ പെട്ടയാളായതിനാല്‍ വിവാഹത്തിന് യോഗേഷ് വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

തുടര്‍ന്നാണ് യുവതി യോഗേഷിനെതിരെ പരാതി നല്‍കിയത്. വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് യോഗേഷ് ഉറപ്പുനല്‍കിയിരുന്നതായും അതിനാലാണ് ലൈംഗികബന്ധത്തിന് താന്‍ തയ്യാറായെതെന്നുമാണ് യുവതി പരാതിയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. യോഗേഷിനെ യുവതി സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചിരുന്നതായും വിചാരണാവേളയില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

യോഗേഷിന്റെ വിവാഹവാഗ്ദാനമല്ല ലൈംഗികബന്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ഗാഢപ്രണയവും ഇതിന് കാരണമായതായി ജസ്റ്റിസ് സി വി ഭദാങ് നിരീക്ഷിച്ചു. ലൈംഗികബന്ധത്തിനു ശേഷവും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടര്‍ന്നതായും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതിനിടെ യോഗേഷ് ഗോവയിലെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സൈക്കാട്രി ആന്‍ഡ് ഹ്യൂമന്‍ ബിഹേവിയറില്‍ വിഷാദത്തിന് ചികിത്സയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തില്‍ കേസ് പിന്‍വലിക്കാന്‍ തയ്യാറായതായും കോടതി കണ്ടെത്തി. ഇരുവരും തമ്മില്‍ ഗാഢപ്രണയം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു തെളിവാണിതെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.

content highlights: Sexual relations by lovers is not under definition of rape says goa branch of bombay high court