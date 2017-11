ഗാന്ധിനഗര്‍: ഹാര്‍ദിക്ക് പട്ടേലിന് ഒരുകാരണവശാലും നാണക്കേട് തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും ലൈംഗികതയെന്നത് മൗലികാവകാശമാണെന്നും പറഞ്ഞ് ദളിത് നേതാവ് ജിഗ്നേശ് മേവാനി രംഗത്ത്. ഹാര്‍ദിക്ക് പട്ടേലിന്റെതെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന സെക്‌സ് സിഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പട്ടേലിനെ പിന്തുണച്ച് ജിഗ്നേശ് മേവാനി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

'നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയില്‍ കൈകടത്താന്‍ ആര്‍ക്കും അധികാരമില്ല. ലൈംഗികതയെന്നത് മൗലികാവകാശമാണ്', ജിഗ്നേശ് മേവാനി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

Dear Hardik Patel, don't worry. I m with you. And right to sex is a fundamental right. No one has right to breach your privacy.