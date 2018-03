ന്യൂഡല്‍ഹി: കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാലാമത്തെ കേസില്‍ ബിഹാര്‍ മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന് ഏഴു വര്‍ഷം തടവും 60 ലക്ഷം പിഴയും. റാഞ്ചിയിലെ പ്രത്യേക സി ബി ഐ കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

1995 ഡിസംബറിനും 1996 ജനുവരിക്കും ഇടയില്‍ ദുംക ട്രഷറിയില്‍നിന്ന് 3.13 കോടി വകമാറ്റി ചിലവഴിച്ച കേസിലാണ് ഇപ്പോള്‍ കോടതി ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകെ 6 കേസുകളാണ് കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത്. ഇതിലെ നാലാമത്തെ കേസിലെ വിധിയാണിത്.

ഐ പി സി പ്രകാരം ഏഴുവര്‍ഷവും അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം ഏഴുവര്‍ഷവുമാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിച്ചാല്‍ മതിയാകും.

Imprisonment of 7 years each has been given under IPC & Prevention of Corruption Act, both to run concurrently. Total fine will be Rs. 60 lakh. Sentence of previous case to also run concurrently: Prabhat Kumar, Lalu Yadav's lawyer on sentence in Dumka treasury case #FodderScam pic.twitter.com/r1d7r4PMwU