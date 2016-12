കാന്‍പുരിലെ റൂറയ്ക്ക് സമീപം അജ്മീര്‍-സിയാല്‍ദ എക്‌സ്പ്രസിന്റെ 15 ബോഗികള്‍ പാളംതെറ്റി രണ്ടു മരണം. 26 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ചരയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇതുവഴിയുള്ള ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. പല ട്രെയിനുകളും വഴിതിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

List of trains diverted following derailment of #SaeldahAjmer Express between Rura-Metha near Kanpur (UP). No casualties yet, 24 injured. pic.twitter.com/uBnzrU2OMq