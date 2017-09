ഭോപ്പാല്‍: തലങ്ങും വിലങ്ങും പായുന്ന വാഹനങ്ങള്‍. വഴിയ്ക്കാണെങ്കില്‍ വീതിയും കുറവ്. അതിനിടയില്‍ ഒരു കാറിനെ മറികടന്ന് സ്‌കൂട്ടര്‍ വരുന്നു. എതിര്‍ദിശയില്‍ വരുന്ന കാറിന് വെട്ടിച്ച് മാറ്റാന്‍ കഴിയുന്നതിന് മുന്നെ ഇടി നടന്നുകഴിഞ്ഞു.

സ്‌കൂട്ടറിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു പേരും ഒരു നിമിഷം വായുവില്‍ ഉയര്‍ന്ന് പലയിടത്തായി വഴിയില്‍ തന്നെ തെറിച്ചുവീണു. അദ്ഭുതകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഗുരുതരപരിക്കുകളില്ലാതെ യാത്രക്കാരായ മൂന്നു സ്ത്രീകളും രക്ഷപെട്ടു. മധ്യപ്രദേശിലെ ടികംഗര്‍ ജില്ലയില്‍ നടന്ന അപകടത്തിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

#WATCH: CCTV footage of collision b/w a car & a two-wheeler in MP's Tikamgarh; 3 girls on the two-wheeler survived the collision. pic.twitter.com/tjL7SboKjz