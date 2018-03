ന്യൂഡല്‍ഹി: റിസര്‍വ്വ് ബാങ്കിലേക്ക് വ്യാജനോട്ടുകള്‍ നല്കിയതിന് എസ്ബിഐ ജീവനക്കാരനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. കാണ്‍പൂര്‍ ബ്രാഞ്ച് മാനേജര്‍ സതേയ് കുമാറിനെതിരെയാണ് കേസ്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ആയിരത്തിന്റെയും അഞ്ഞൂറിന്റെയും കള്ളനോട്ടുകള്‍ സതേയ്കുമാര്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്ന് റിസര്‍വ്വ് ബാങ്കിലേക്ക് അയച്ചെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ശരിയായ പരിശോധന കൂടാതെ ഇടപാടുകാരില്‍ നിന്ന് കളളനോട്ട് സ്വീകരിച്ചതും അതേപണം റിസര്‍വ്വ് ബാങ്കിലേക്ക് അയച്ചതുമാണ് ജീവനക്കാരനെ കുടുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

