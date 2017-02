ചെന്നൈ: വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായതോടെ ശശികല ചെയ്ത ശപഥം യാഥാര്‍ഥ്യമായെന്ന് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ പഴനിസാമി. മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം മറീന ബീച്ചിലെ എം ജി ആര്‍ സ്മാരകത്തിന് മുന്നിൽ മാധ്യപ്രവര്‍ത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയതില്‍ തമിഴ്ജനത സന്തുഷ്ടരാണെന്നും പഴനിസാമി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

ജയിലിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ശശികല ജയലളിതയുടെ ശവകുടീരത്തിലടിച്ച്‌ ചെയ്ത ശപഥം വലിയ മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായതോടെ ശശികലയുടെ ശപഥം സത്യമായെന്നാണ് പഴനിസാമി അവകാശപ്പെടുന്നത്.

'ചിന്നമ്മയുടെ ശപഥം സത്യമായി. ഇനി അമ്മയുടെയും എംജിആറിന്റെയും സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാവും' പളനി സ്വാമി പറയുന്നു. പനീര്‍ശെല്‍വത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിമതര്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ തകര്‍ച്ചയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അന്ന് ചിന്നമ്മ പറഞ്ഞത് സത്യമായിരിക്കുന്നു. വിമതര്‍ ഡിഎംകെയ്ക്ക് ഒപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ നിയമസഭയില്‍ കണ്ടില്ലേ എന്നും പഴനിസാമി ചോദിച്ചു.

തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തവര്‍ അമ്മയുടെ വിശ്വസ്തരായ അനുയായികളാണെന്ന് തെളിയിച്ചുവെന്നും പഴനിസാമി പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട് നേരിടുന്ന വരൾച്ചയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം പഴനിസാമി ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയം. രൂക്ഷമായ ജലക്ഷാമമാണ് സംസ്ഥാനം നേരിടുന്നതെന്നും വരള്‍ച്ച ദുരിതാശ്വാസ സഹായങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ നേരില്‍ കണ്ട് അഭ്യര്‍ഥിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ശശികല ജയലളിതയുടെ ശവകുടീരത്തില്‍ ശപഥം ചെയ്യുന്നു

