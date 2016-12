ചെന്നൈ: എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ. ജനറല്‍ കൗണ്‍സില്‍ മീറ്റിങ് നാളെ(വ്യാഴാഴ്ച്ച) നടക്കാനിരിക്കെ പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനത്തിനു മുന്നില്‍ സംഘര്‍ഷം. രാജ്യസഭാംഗവും വിമത നേതാവുമായ ശശികല പുഷ്പയുടെ അഭിഭാഷകരെ ചില പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തല്ലിച്ചതച്ചു. പാര്‍ട്ടി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു ശശികലയും അനുയായികളും. നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയതിനു പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ടയാളാണ് ശശികല പുഷ്പ.

