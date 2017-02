ചെന്നൈ: തനിക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയ ഒ.പനീര്‍ശെല്‍വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ശശികല. ചെന്നൈലെ പോയസ് ഗാര്‍ഡനില്‍ നടത്തിയ നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് പനീര്‍ശെല്‍വത്തിനെതിരെ അവര്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

പനീര്‍ശെല്‍വത്തെ നിര്‍ബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെപ്പിച്ചിട്ടില്ല, പനീര്‍ശെല്‍വം അടക്കമുള്ളവര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാന്‍ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അമ്മയുടെ വിയോഗം മൂലമുള്ള ദുഃഖത്തിലായതിനാലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാതിരുന്നതെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

33 വര്‍ഷം അമ്മയുടെ നിഴലായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. അമ്മകാണിച്ച വഴിയെ പാര്‍ട്ടിയെ നയിക്കും. പാര്‍ട്ടിയുടെ കെട്ടുറപ്പ് തകര്‍ക്കാന്‍ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി പനീര്‍ശെല്‍വം ആരുമായാണ് സംസാരിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. ഇത്രയും കാലം പനീര്‍ശെല്‍വം എന്തുക്കൊണ്ട് മിണ്ടിയില്ലെന്നും ശശികല ചോദിച്ചു.

ഞാന്‍ കരുത്തുള്ള ഒരു എഐഎഡിഎംകെ പ്രവര്‍ത്തകയാണ്. നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. പാര്‍ട്ടിയെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരും. പാര്‍ട്ടിക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമങ്ങള്‍ തടയുക എന്നത് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയില്‍ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അത് നിറവേറ്റുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ശശികലക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളുമായി ഒ.പനീര്‍ശെല്‍വം നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അന്തരിച്ച തമിഴ്നാട് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച് ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഒ.പനീര്‍ശെല്‍വംആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

അതേ സമയം പോയസ് ഗാര്‍ഡനില്‍ ചേര്‍ന്ന നിയമസഭാകക്ഷിയോഗത്തില്‍ 131 എംഎല്‍എമാര്‍ എത്തിയെന്ന് ശശികല അവകാശപ്പെട്ടു. വിമതസ്വരം ഉയര്‍ത്തിയ പനീര്‍ശെല്‍വം ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നു പേര്‍ മാത്രമെ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നുള്ളൂ.

എംഎല്‍എമാരുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് പ്രവര്‍ത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്ന ശശികല

#WATCH: #SasikalaNatarajan at AIADMK party headquarters in Chennai after #AIADMK MLAs meeting. pic.twitter.com/14VxRnh3HZ