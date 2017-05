റെവാരി (ഹരിയാന): ഹരിയാനയിലെ ഗ്രാമത്തില്‍ രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഗ്രാമത്തലവന്റെ ക്രൂര മര്‍ദ്ദനം. സത്രീകളെ പൊതുനിരത്തില്‍ പരസ്യമായി മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുകയാണിപ്പോള്‍.

റെവാരിയിലെ ഭുദ്ദാന ഗ്രാമത്തലവനായ മുകേഷും പഞ്ചായത്തംഗം ചന്ദ്രഭാന്‍ എന്നയാളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ചേര്‍ന്നാണ് സ്ത്രീകളെ മര്‍ദ്ദിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 15നായിരുന്നു സംഭവം.

മര്‍ദ്ദനമേറ്റ സ്ത്രീകളുടെ വീടിനു മുന്നില്‍ ഗ്രാമത്തലവന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഓടനിര്‍മാണം നടന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഓടയുടെ നിര്‍മാണം വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി തടസപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലായതിനാല്‍ ഇത് സ്ത്രീകള്‍ ചോദ്യം ചെയ്തു.

സംഭവം നടന്ന ഉടന്‍ ഇരുവരും പോലീസ് സഹായം തേടിയെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് സ്ത്രീകള്‍ പറഞ്ഞു. ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ ഗ്രാമത്തലവന്റെ കുടുംബത്തിനും മറ്റു നാലുപേര്‍ക്കും എതിരായി പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ശാക്തീകരണത്തിനുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തദ്ദേശീയമായി നിരവധി പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ വീണ്ടും ഹരിയാന സര്‍ക്കാറിന് തലവേദനയാകുന്നത്.

