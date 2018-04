ഗാന്ധിനഗര്‍: സെര്‍ച്ച് എഞ്ചിന്‍ ഗൂഗിളിനെയും നാരദ മഹര്‍ഷിയെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണി.

ഇന്ന് ഗൂഗിളിന് അറിയാവുന്നതു പോലെ നാരദ മഹര്‍ഷിക്ക് അന്നത്തെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് മുഴുവന്‍ അറിയാമായിരുന്നു- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിശ്വ സംവാദ് കേന്ദ്ര സംഘടിപ്പിച്ച ദേവര്‍ഷി നാരദ് ജയന്തി ആഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

"ഒരുപാട് അറിവുള്ളയാളായിരുന്നു നാരദ മഹര്‍ഷി. മുഴുവന്‍ ലോകത്തെയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ആ വിവരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നത്. മാനവകുലത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധര്‍മം"- രൂപാണി പറഞ്ഞു.

ഗൂഗിള്‍ അറിവുകളുടെ ഉറവിടമാണ് നാരദമഹര്‍ഷിയെ പോലെ. കാരണം ലോകത്തില്‍ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. രൂപാണി പറഞ്ഞു.

content highlighs: Sage narada knew everything about the world like google says gujarath cm vijay rupani