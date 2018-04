ന്യൂഡല്‍ഹി: വിയറ്റ്‌നാമില്‍ നിന്നും റഷ്യക്ക് പറന്ന വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ അടിയന്തിരമായി ഇറക്കി.

345 യാത്രക്കാരുമായി വിയറ്റ്‌നാമിലെ ഫുക്കുവോക്കില്‍ നിന്നു പുറപ്പെട്ട റഷ്യന്‍ വിമാനമാണ് 11 ാം നമ്പര്‍ റണ്‍വേയില്‍ ഇറക്കിയത്. റഷ്യയിലെ യെകാട്ടറിന്‍ബെര്‍ഗിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറിന് ഫുള്‍ എമര്‍ജെന്‍സി പ്രോട്ടോകോള്‍ പ്രകാരമായിരുന്നു അടിയന്തിര ലാന്‍ഡിങ്.

ലാന്‍ഡിങ് സമയത്ത് റണ്‍വേക്ക് സമീപം എട്ട് ഫയര്‍എന്‍ജിനുകളും ആംബുലന്‍സുകളും തയ്യാറായിരുന്നു. എല്ലാ യാത്രക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

