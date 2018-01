ന്യൂഡല്‍ഹി: ആര്‍എസ്എസില്‍ വനിതകളില്ലെന്നും അവര്‍ സ്ത്രീവിരുദ്ധ സംഘടനയാണെന്നുമുള്ള രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ ആര്‍എസ്എസ് രംഗത്ത്. ആര്‍എസഎസ് ചിന്തകനായ പ്രൊഫ. രാകേഷ് സിന്‍ഹയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ ട്വീറ്റുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

There is commonality between @OfficeOfRG and China. both are severely pained by growing influence of @RSSorg in the North East! what the Congress has done for the North east? — Prof Rakesh Sinha (@RakeshSinha01) January 31, 2018

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കും ചൈനയ്ക്കും വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ആര്‍എസ്എസിന് സ്വാധീനം വര്‍ധിക്കുന്നതില്‍ ഒരേപോലെയാണ് വേദനിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് എന്താണ് വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥനങ്ങള്‍ക്കായി കോണ്‍ഗ്രസ് ചെയിതിട്ടുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ ആര്‍എസ്എസ് വനിതാ വിഭാഗമായ രാഷ്ട്ര സേവികാ സമിതിയുടെ ശാഖയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനും രാകേഷ് സിന്‍ഹ മറന്നില്ല. വേണമെങ്കില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കും അവര്‍ക്കൊപ്പം വരാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

invite Priyanka Gandhi in the Shakha of Rashtra sevika Samiti , @OfficeOfRG can accompany her . — Prof Rakesh Sinha (@RakeshSinha01) January 31, 2018

ആര്‍എസ്എസ് തലവന്‍ മോഹന്‍ ഭാഗവതിനെതിരെ പരാമര്‍ശം നടത്തിയതിനെയും രാകേഷ് സിന്‍ഹ വിമര്‍ശിക്കുന്നു. രാഹുല്‍ഗാന്ധി രാജ്യത്തെ സന്യാസി പാരമ്പര്യത്തെയാണ് അപമാനിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സന്യാസികള്‍ സ്ത്രീവിരുദ്ധരാണെന്നാണോ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറയുന്നതെന്ന് രാകേഷ് സിന്‍ഹ ചോദിക്കുന്നു.

By questioning Mohan Bhagwat ji @OfficeOfRG insulted indian tradition of Sanyasis/sadhus. Does he mean Shakaracharya/sanyasis have been anti women? he must apologise. — Prof Rakesh Sinha (@RakeshSinha01) January 31, 2018

ഇക്കാര്യത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മാപ്പുപറഞ്ഞേ മതിയാകൂവെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വന്തം സഹോദരിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനമോ അല്ലെങ്കില്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനമെങ്കിലും നല്‍കാന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി തയ്യാറാവുമോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ഇതിന് പിന്നാലെ മേഘാലയ ബിജെപി ഘടകവും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്തവന മഹാത്മജിയുടെ പൈതൃകത്തെതന്നെ അപമാനിക്കുന്നതാണെന്നാണ് മേഘാലയ ബിജെപി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. സ്ത്രീകളുടെ പ്രസക്തി കുറച്ച് ഉന്നത നേതൃത്വങ്ങളില്‍ മാത്രം അവരുടെ പ്രാതിനിത്യം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി സ്ത്രീശാക്തീകരണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം മേഘാലയിലെ മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായത്തില്‍ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ അപമാനിച്ചുവെന്നും ബിജെപി മേഘാലയ ഘടകം ആരോപിക്കുന്നു.