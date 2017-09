പട്ന: ബിഹാറില്‍ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി വ്യാഴാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനിരുന്ന അണക്കെട്ടിന്റെ കനാല്‍ തകര്‍ന്നു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ട്രയല്‍ റണ്‍നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അണക്കെട്ട് തകര്‍ന്നത്.

ബീഹാറിലും ജാര്‍ഖണ്ഡിനും ഗുണം ചെയ്യുന്ന രീതിയില്‍ വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതിയായിരുന്നു ഗഡേശ്വര്‍ പന്ത് കനാല്‍ പദ്ധതി.

മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര്‍ വ്യാഴാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കാനിരിക്കെയാണ് അണക്കെട്ട് തകര്‍ന്നത്. ഗംഗയില്‍ നിന്ന് വെള്ളം ശക്തിയായി കനാല്‍ വഴി ഒഴുക്കിയപ്പോള്‍ കനാലിന്റെ ഭിത്തി തകരുകയായിരുന്നു.

വെള്ളം ഖലഗോണിലും എന്‍ടിപിസി ടൗണ്‍ഷിപ്പിലൂടെയും കുത്തിയൊഴുകി. സിവില്‍ ജഡ്ജിന്റെയും സബ് ജഡ്ജിന്റെയും വീടുകള്‍ വരെ വെള്ളത്തിലായി.

അണക്കെട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം രാഷ്ട്രീയനേട്ടമാക്കി മാറ്റാനുളള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ബീഹാര്‍ സര്‍ക്കാര്‍. മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര്‍ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും ഇന്ന് പരസ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഡാംസൈറ്റില്‍ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ വരെ ഒഴുകിയെത്തിയ വെള്ളം എങ്ങനെ വഴിതിരിച്ചു വിടാമെന്ന് പരിശോധിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന ജലവിഭവ സെക്രട്ടറി സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി.

ബിഹാറും ജാര്‍ഖണ്ഡും സംയുക്തമായിട്ടാണ് അണകെട്ടി ജലസേചനത്തിനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. 1977 ല്‍ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്‍ തത്വത്തില്‍ അംഗീകരിച്ച പദ്ധതിക്ക് അന്ന് ചിലവ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് 13.88 കോടി. എന്നാല്‍ സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചത് 2008 ലാണ്

Bihar: Ahead of inauguration tmrw portion of dam in Bhagalpur's Kahalgaon broke down;dam made at cost of Rs.389 crores. Nearby areas flooded pic.twitter.com/EIdBfonnd7