ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് പോരാടേണ്ടത് രാജ്യത്തെ അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഇന്ത്യയുടെ ശബ്ദമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് എന്നും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി യോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പാര്‍ട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെപ്പറ്റി വാചാലനായത്. രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥിതിയോട് പോലും വിട്ടുവീഴ്ച്ച ചെയ്ത് പാവങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്തുന്ന മോദി സര്‍ക്കാരിനെ നേതാക്കള്‍ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം.

രാജ്യത്തെ താഴേത്തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങള്‍ നിരാശയുടെയും ഭീതിയുടെയും നിഴലിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് യുപിഎ അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധി യോഗത്തില്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 'ജനാധിപത്യം പോലും പ്രതിസന്ധിയിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്‍ ജനങ്ങളെ അപകടകരമായ പരിതസ്ഥിതികളില്‍ നിന്ന് രക്ഷപെടുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ പിന്നോട്ടിറക്കത്തിനുള്ള കൗണ്ട് ഡൗണ്‍ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.' സോണിയ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പിന്തുടരുന്നത് ആത്മപ്രശംസയുടെയും ഭാവാഭിനയത്തിന്റെയും മാത്രം സംസ്‌കാരമാണെന്ന് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

content highlights: Reverse countdown has begun for Modi govt, says Congress