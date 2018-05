നാഗാവ്: പൊതുപരിപാടിയില്‍ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മുന്‍ അധ്യാപകന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ ശാസന. അമിലെ നാഗാവ് ജില്ലയില്‍ സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷന്റെ പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് സംഭവം. കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ സഹമന്ത്രി രഞ്ജന്‍ ഗോഹെനും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ജില്ലയിലെ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണെന്നായിരുന്നു പ്രസംഗത്തിനിടെ അധ്യാപകന്റെ പരാമർശം. ഉടന്‍ തന്നെ രഞ്ജന്‍ ഗോഹെന്‍ ഇടപെട്ട് പ്രസംഗം നിര്‍ത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പൊതുപരിപാടിയില്‍ ഉന്നയിച്ചതിന് അധ്യാപകനെ ശകാരിക്കുകയുമായിരുന്നു.

At an event in Nogaon, a teacher who was speaking on the poor condition of roads in his area was interrupted by Union Minister Rajen Gohain who said,'Why don't you talk about this with the concerned officer?You seem to have come here with a motive.Utter nonsense.' #Assam (7.5.18) pic.twitter.com/M7Z8Lpd16U