ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ ആദ്യ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍ പദ്ധതിയില്‍ മെയ്ക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചടി. മുംബൈ- അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍ നിര്‍മാണ പദ്ധതിയുടെ ഭൂരിഭാഗം കരാറുകളും ജപ്പാനില്‍നിന്നുള്ള സ്റ്റീല്‍-എന്‍ജീനിയറിങ് കമ്പനികള്‍ക്കെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസാണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ ഭൂരിഭാഗം സാമ്പത്തിക സഹായവും നല്‍കുന്നത് ജപ്പാനാണ്. റെയില്‍പ്പാള നിര്‍മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികളുടെ 70% വിതരണവും ജപ്പാനില്‍നിന്നുള്ള കമ്പനികളുടേതാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍ പദ്ധതി കരാറില്‍ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും ഒപ്പുവച്ചത്. സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറ്റം, മെയ്ക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നീ രണ്ട് വ്യവസ്ഥകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ജപ്പാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിന്‍സോ ആബെയുടെ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെയായിരുന്നു കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടത്. പദ്ധതിയുടെ തറക്കല്ലിടല്‍ നിര്‍വഹിച്ചതും ഷിന്‍സോ ആബെയായിരുന്നു. വിഷയത്തോട് പ്രതികരിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തയ്യാറിയിട്ടില്ല.

contrnt highlights: Report says japan companies have upper hand in bullet train project deals