ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യസഭയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ ചിരിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി രേണുക ചൗധരിയെ ചെയര്‍മാന്‍ വെങ്കയ്യ നായിഡു വിമര്‍ശിച്ചു. എന്നാല്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി മോദി 'ചെയര്‍മാന്‍ സാര്‍ രേണുകാ ജിയെ ഒന്നും പറയരുത്' എന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

രാമായണം സീരിയലിനുശേഷം ഇത്തരം ചിരി കേള്‍ക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളെ ബി.ജെ.പി അംഗങ്ങള്‍ ഡസ്‌കിലടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍, തനിക്കെതിരെ വ്യക്തിപരമായ പരാമര്‍ശമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രേണുക ചൗധരി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമര്‍ശം അദ്ദേഹത്തില്‍നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സ്ത്രീകളെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പരാമര്‍ശമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയതെന്ന് അവര്‍ എ.എന്‍.ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

