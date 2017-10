ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ കേരളത്തില്‍ എത്തിക്കുന്നതിന് പകരം യു.പിയില്‍ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ആശയം നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു ആര്‍എസ്എസും ബിജെപിയും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതൈന്ന് ചരിത്രകാരന്‍ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ. കേരളരക്ഷാ യാത്രക്കായി കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബിജെപി ദേശിയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായും യോഗി ആദിത്യനാഥും റോബിന് ജെഫ്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്‌സ്, വുമണ്‍ ആന്‍ഡ് വെല്‍ബീയിങ് എന്ന പുസ്തം വായിക്കണമായിരുവെന്നും രാമചന്ദ്ര ഗുഹ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തെയും, സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെയും കുറിച്ച് മനസിലാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പുസ്തകമാണിതെന്നും രാമചന്ദ്ര ഗുഹ പറയുന്നു.

By far the best book to understand the so-called Kerala model is Robin Jeffrey's "Politics, Women and Wellbeing". https://t.co/Sm4maTLY7e — Ramachandra Guha (@Ram_Guha) October 4, 2017

Jeffrey shows that Narayana Guru, the Church, Hindu princes and Communists all contributed to social and economic progress in Kerala. — Ramachandra Guha (@Ram_Guha) October 4, 2017

കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിലും സാമ്പത്തിക മേഖയുടെ വികസനത്തിലും ശ്രീനാരയണ ഗുരുവും, ആരാധനാലയങ്ങളും, ഹിന്ദു രാജക്കന്മാരും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും വഹിച്ച പങ്ക് ജെഫ്രിയുടെ പുസ്തകത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും രാമചന്ദ്ര ഗുഹ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

ജെഫ്രിയുടെ പുസ്തകം വായിച്ച് അതില്‍ കേരളത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഗുജറാത്തിലും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലും നടപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വിറ്ററില്‍ പറയുന്നു.

Amit Shah and Adityanath should both read Jeffrey's book on Kerala and seek to apply its lessons to Gujarat and Uttar Pradesh respectively. — Ramachandra Guha (@Ram_Guha) October 4, 2017