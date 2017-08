ഛണ്ഡിഗഢ്: ബലാത്സംഗ കേസില്‍ തടവില്‍ കഴിയുന്ന ഗുര്‍മീത് റാം റഹീം സിങിന് ജയിലില്‍ പ്രത്യേക പരിഗണനകള്‍ നല്‍കുന്നില്ലെന്ന് ഹരിയാന ജയില്‍ ഡിജി കെപി സിങ്. ഹരിയാനയിലെ സുനൈറ ജയിലിലാണ് രാം റഹീം ഉള്ളത്, പോലീസ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

റാം റഹീമിന് വിഐപി പരിഗണന നല്‍കുന്നുവെന്ന തരത്തില്‍ ചില മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ എല്ലാ തടവുപുള്ളികള്‍ക്കും അനുവദിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങള്‍ മാത്രമേ രാം റഹീമിനും നല്‍കിയിട്ടുള്ളൂ. എസി സൗകര്യമുള്ള സെല്ലുകള്‍ നല്‍കിയെന്നും സെല്ലില്‍ സഹായിയെ നിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും തരത്തിലുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

#RamRahimSingh is being treated as normal prisoner. No attendant provided, no AC in the cell he is lodged in: KP Singh, DG Prisons (Haryana) pic.twitter.com/aLLXdUcNym