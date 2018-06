ജയ്പുര്‍: രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജെക്കെതിരെ അഴിമതി, സ്വജനപക്ഷപാത ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് ബി ജെ പി എം എല്‍ എ പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് രാജിവച്ചു. ഘനശ്യാം തിവാരിയാണ് പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് രാജിവച്ചത്. ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായ്ക്കാണ് ഘനശ്യാം രാജിക്കത്ത് നല്‍കിയത്.

രാജിക്കത്തില്‍ വസുന്ധരയുടെ പേരെടുത്തു പറയുന്നില്ല. എന്നാല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ അധ്യക്ഷയും ചില മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേര്‍ന്ന് രാജസ്ഥാനെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണെന്നും അഴിമതി പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നെന്നും രാജിക്കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നതായി ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

വസുന്ധരയ്ക്ക് താത്പര്യമുള്ളവരെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിയമിക്കുന്നത്. തനിക്കും കൂട്ടര്‍ക്കും ലാഭമുണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് വസുന്ധര നിയമനിര്‍മാണം നടത്തുന്നതെന്നും ഘനശ്യാം ആരോപിച്ചു.

രാജിക്കത്ത് സമര്‍പ്പിച്ച ശേഷം നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ ബി ജെ പിക്കെതിരെയും ഘനശ്യാം രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചു. രാജ്യത്തും രാജസ്ഥാനിലും അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ്. അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

സംഗാനീര്‍ മണ്ഡലത്തെയാണ് ഘനശ്യാം പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത്. ബി ജെ പിയില്‍നിന്ന് രാജിവച്ച ഘനശ്യാം സംഗാനീര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍നിന്നു തന്നെ വീണ്ടും ജനവിധി തേടും. പുതുതായി രൂപവത്കരിക്കപ്പെട്ട ഭാരത് വാഹിനി പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായാണ് ഘനശ്യാം മത്സരിക്കുക.

ഘനശ്യാമിന്റെ മകന്‍ അഖിലേഷാണ് ഭാരത് വാഹിനി പാര്‍ട്ടിയുടെ തലപ്പത്തുള്ളത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് ഭാരത് വാഹിനി പാര്‍ട്ടിക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്.

അതേസമയം ഘനശ്യാമിന്റെ രാജി മൂലം യാതൊരു പ്രത്യാഘാതവുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ബി ജെ പി ആക്ടിങ് അധ്യക്ഷന്‍ അശോക് പര്‍നാമി പറഞ്ഞു. അച്ചടക്കമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് പാര്‍ട്ടിയില്‍ സ്ഥാനമില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് ഘനശ്യാമിന്റെ രാജി നല്‍കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അഞ്ചുവട്ടം എം എല്‍ എ ആയിട്ടുള്ള ഘനശ്യാം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമന്ത്രിയായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

