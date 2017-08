ഡല്‍ഹി: ദേരാ സച്ചാ സൗദ തലവന്‍ ഗുര്‍മീത് റാം റഹീം സിങിനെതിരെ ഉണ്ടായകോടതിക്ക് പിന്നാലെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തും വ്യാപക ആക്രമണം. ഡല്‍ഹിയില്‍ ഏഴിടത്തായി ആക്രണമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡല്‍ഹി അനന്തവിഹാറില്‍ രേവ എക്‌സപ്രസിന്റെ രണ്ട് കോച്ചുകള്‍ക്ക് റാം റഹീം അനുയായികള്‍ തീയിട്ടു. ഗാസിയാബാദിലെ ലോണില്‍ ഡിടിസി ബസ്സിന് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തീയിട്ടു. സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ക്ക് നേരെയും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നേരെയും വ്യാപക ആക്രമണം ഉണ്ടായി. മംഗല്‍പൂരിലടക്കം നിരവധി മേഖലകളില്‍ ജനക്കൂട്ടം വ്യാപക ആക്രമണമാണ് അഴിച്ചു വിടുന്നത്. ആക്രമണം ശക്തമാവുന്നതോടെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ പോലീസ് സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കി.

Train has been set afire at Anand Vihar Railway Station in Delhi #RamRahimConvicted pic.twitter.com/EGNk7c3Qjj

#WATCH: Two empty rakes of Rewa Express at Anand Vihar Terminal railway station set on fire in Delhi #RamRahimVerdict pic.twitter.com/bd5KzfSdYX