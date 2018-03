ന്യൂഡല്‍ഹി: ട്രെയിനുകളില്‍ വനിതകളുടെ ക്വാട്ടയിലേക്ക് നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന ബര്‍ത്തുകളില്‍ ബുക്ക് ചെയ്യാതെ ഒഴിവ് വരുന്നവയില്‍ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലുള്ള വനിതാ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കണമെന്ന് റെയില്‍വേയുടെ നിര്‍ദേശം. വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റിലുള്ള വനിതാ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് അനുവദിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ടിക്കറ്റില്‍ അടുത്ത പരിഗണന മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കായിരിക്കും. നിലവില്‍ ചാര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം ഒഴിവുള്ള വനിതകളുടെ ക്വാട്ടയിലുള്ള ബര്‍ത്തുകളിലേക്ക് വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റിലുള്ളവരെയാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. ഇനി മുതല്‍ ഈ ക്വാട്ടയില്‍ ശേഷിക്കുന്ന സീറ്റുകളിലേക്ക് വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റിലുള്ള വനിതാ യാത്രക്കാര്‍ക്കായിരിക്കും മുന്‍ഗണന കിട്ടുക. അതിന് ശേഷം ടിക്കറ്റുണ്ടെങ്കില്‍ മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് അനുവദിക്കും. റെയില്‍വേയുടെ പുതിയ തീരുമാനം മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

നിലവില്‍ സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് റിസര്‍വേഷന്‍ ചാര്‍ട്ട് പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന സമയം വരെ മാത്രമാണ്. അതിനു ശേഷം വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലുള്ളവര്‍ക്ക് സ്ത്രീപുരുഷ ഭേദമന്യേ ബെര്‍ത്ത് അനുവദിക്കുകയാണ് പതിവ്. പുതിയ സര്‍ക്കുലര്‍ അനുസരിച്ച് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പരിഗണിച്ച ശേഷം മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനാവൂ.

Railways to offer unutilised berths in trains under ladies quota first to women passengers on waiting list & then to senior citizens. In case of a vacant berth, ticket checking staff can allot it to other lady passengers, making travel easier for women passengers. pic.twitter.com/0cYKhEt4iB