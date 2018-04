ലഖ്നൗ: തീവ്രവാദകേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഹിന്ദുക്കളെ അപമാനിക്കാനുള്ള ശ്രമം കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ. മെക്ക മസ്ജിദ് സ്‌ഫോടനക്കേസില്‍ സ്വാമി അസീമാനന്ദയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ കോടതിവിധിയെ മുന്‍നിര്‍ത്തിയായിരുന്നു അമിത് ഷാ യുടെ പരാമര്‍ശം. കോണ്‍ഗ്രസ്സ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മാപ്പ് പറയണമെന്നും അമിത് ഷാ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

'നിങ്ങളുടെ നേതാക്കളെല്ലാം കാവി ഭീകരതയെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് നടന്നു. ഇതിന് നിങ്ങള്‍ മാപ്പ് പറയണം. ഇതാണ് ഞാന്‍ രാഹിലിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്'. അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു

മാപ്പ് പറയാനായി എത്രനേരത്തേക്ക് കുമ്പിടാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് രാഹുല്‍ തന്നെ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നും അമിത് ഷാ പരിഹസിച്ചു.

റായ്ബറേലിയെ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തില്‍ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് പുരോഗമനത്തിന്റെ പാതയിലെത്തിക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് രാഹുലിനെതിരേയുള്ള ഈ ആക്രമണം.

മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളെ മാത്രം വിജയിപ്പിച്ച ചരിത്രമുള്ള മണ്ഡലമാണ് റായ്ബറേലി. എന്നാല്‍,സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം വികസനം അവിടേക്ക് എത്തിനോക്കിയിട്ടുപോലുമില്ല എന്നാണ് റായ്ബറേലിയില്‍ നടന്ന പൊതുറാലിയില്‍ അമിത് ഷാ ആരോപിച്ചത്. 'കുടുംബാധിപത്യത്തിന്റെ ഇരയാണ് റായ്ബറേലി. പരിവാര്‍വാദ്(കുടുംബാധിപത്യം) ആണ് ഇവിടുത്തെ വികസനമില്ലായ്മക്ക് കാരണം. കുടുംബാധിപത്യത്തില്‍ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് റായ്ബറേലിയെ ബിജെപി വികസനത്തിന്റെ വഴിയേ നടത്തുമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കാനാണ് ഞാന്‍ ഇവിടേക്ക് വന്നത്.' എന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

