ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ'റിപ്പോര്‍ട്ട്' കാര്‍ഡുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. കര്‍ണാടക സംസ്ഥാനത്തെ കാര്‍ഷിക വിഷയത്തില്‍ മോദിക്ക് 'എഫ്' ഗ്രേഡാണ് രാഹുല്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ:

മിസ്റ്റര്‍ മോദിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് കാര്‍ഡ്.

സംസ്ഥാനം: കര്‍ണാടകം

വിഷയം: കാര്‍ഷികം

കാര്‍ഷിക വായ്പ എഴുതിത്തള്ളാനുള്ള, സംസ്ഥാനത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിന്റെ 8500 കോടിരൂപയിലേക്കുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ സംഭാവന= 0 രൂപ

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി: കര്‍ഷകര്‍ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. സ്വകാര്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികള്‍ വന്‍ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു.

കര്‍ണാടകത്തിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് താങ്ങുവില(മിനിമം സപ്പോര്‍ട്ട് പ്രൈസ്)+50 % കിട്ടുന്നില്ല.

ഗ്രേഡ്= എഫ്

Mr Modi’s Report Card



State: Karnataka

Sub: Agriculture



1. Contribution to Cong State Govts 8,500 Cr Farm Loan waiver = 0 Rs



2. PM’s crop insurance scheme: Farmers suffer; pvt insurance companies make huge profits.



3. No MSP+50%, for Karnataka farmers.



Grade = F pic.twitter.com/SLJBE4cXWC