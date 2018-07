ഒറ്റ കണ്ണിറുക്കല്‍ കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവന്‍ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പുറകെ പോയ കഥയൊക്കെ ഇനി മറക്കാം.

കണ്ണിറുക്കല്‍ കൊണ്ട് ഹിറ്റായ പ്രിയാവാര്യര്‍ എന്ന യുവ നടിക്ക് ഒരു പിന്‍ഗാമി. കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി തന്നെ. കാരണം ലോക്‌സഭയില്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി നടത്തിയ കണ്ണിറുക്കല്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു.

ലോക്‌സഭാ സമ്മേളനത്തിനിടെ ബെഞ്ചില്‍ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ആലിംഗനം ചെയ്ത ശേഷം ബെഞ്ചില്‍ തിരിച്ചെത്തിയാണ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങളെ നോക്കി കണ്ണിറുക്കല്‍ നടത്തിയത്. ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാതെ ഇതിനെ ട്രോളര്‍മാര്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

India's best parliamentary comedian Rahul Gandhi has again rocked internet. Even the mainstream TV news channels can't resist now.



