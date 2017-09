ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് പദ്ധതികള്‍ ഉയര്‍ത്തി കാട്ടി പാകിസ്താന് ഉചിതമായ മറുപടി നല്‍കിയ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജിന്‌ നന്ദി അറിയിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റ്.

പാകാസ്താനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചതിലുപരി രാഹുല്‍ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയത് യുപിഎ സര്‍ക്കാരിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ ഐഐടികളേയും, ഐഐഎമ്മിനെയും ഉദ്ധരിച്ച് പാകിസ്താന്‌ മറുപടി നല്‍കിയതിനാണ്.

Sushma ji, thank you for finally recognising Congress governments' great vision and legacy of setting up IITs and IIMs