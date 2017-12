ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരണത്തെ പരിഹസിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. മോദി പറയാനുദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല ചെയ്യുന്നതെന്നും ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല പറയുന്നതെന്നും തുറന്നു സമ്മതിച്ചതിന് ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലിക്ക് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രാഹുലിന്റെ പരിഹാസ ട്വീറ്റ്. ജെയ്റ്റ്‌ലിയെ ജെയ്റ്റ്‌ലൈ എന്നും രാഹുല്‍ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവേളയില്‍ മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിനും മറ്റ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്കുമെതിരെ നരേന്ദ്രമോദി പരാമര്‍ശം നടത്തിയെന്നതിന് വിശദീകരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അരുണ്‍ജെയ്റ്റ്‌ലി രാജ്യസഭയില്‍ നല്‍കിയത്. മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിന്റെയോ മുന്‍ഉപരാഷ്ട്രപതി ഹമീദ് അന്‍സാരിയുടെയോ രാജ്യസ്നേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കാനോ പ്രസംഗത്തിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു ജെയ്റ്റ്‌ലിയുെട വിശദീകരണം. ഇതിനെ പരിഹസിച്ചാണ് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്.

'പ്രിയപ്പെട്ട മിസ്റ്റര്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലൈ (Jait'lie')- നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല പറയുന്നതെന്നും പറയുന്നതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യയെ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചതിന് നന്ദി.'ഇങ്ങനെയാണ് രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്.

ബിജെപി കള്ളം പറയുന്നു എന്ന ഹാഷ് ടാഗും ട്വീറ്റിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല, കോണ്‍ഗ്രസ്സിനെതിരെ പാകിസ്താന്‍ ബന്ധം ആരോപിക്കുന്ന മോദിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെയും ജെയ്റ്റ്‌ലിയുടെ രാജ്യസഭയിലെ വിശദീകരണപ്രസംഗത്തിന്റെയും വീഡിയോകളും ഇതോടൊപ്പം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Dear Mr Jaitlie - thank you for reminding India that our PM never means what he says or says what he means. #BJPLies pic.twitter.com/I7n1f07GaX