ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര ബജറ്റിന്റെ പേരില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ബജറ്റിനെ തുടര്‍ന്ന് ഓഹരിവിപണിയില്‍ അവിശ്വാസമാണ് പ്രകടമായതെന്നും 800 പോയന്റ് ഇടിഞ്ഞെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. ട്വിറ്ററിലാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ചത്.

'നരേന്ദ്ര മോദി നയിക്കുന്ന എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാര്‍ കഴിഞ്ഞ നാലു വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ യുവാക്കളും കര്‍ഷകരും അടക്കമുളളവര്‍ക്ക് നിരവധി വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് നല്‍കിയത്. തൊഴിലോ ന്യായവിലയോ നല്‍കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ബജറ്റില്‍ ആകെയുള്ളത് ഭാവനാപരമായ ചില പദ്ധതികള്‍ മാത്രമാണ്. ഇനി ഒരു വര്‍ഷം കൂടിയേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവൂ എന്നതാണ് ഏക ആശ്വാസം'- അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

വ്യാഴാഴ്ച ബജറ്റ് വായനയ്ക്കിടെ വിപണികള്‍ ആടിയുലഞ്ഞിരുന്നു. സെന്‍സെക്സ് 755 പോയിന്റും നിഫ്റ്റി 239 പോയിന്റുമാണ് ഏതാനും മിനിറ്റുകള്‍ക്കിടെ ചാഞ്ചാടിയത്. ഓഹരികളിലെയും മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ടുകളിലെയും ദീര്‍ഘകാല മൂലധന നേട്ടത്തിന് നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെയാണ് സൂചികകള്‍ കൂപ്പുകുത്തിയത്. ഒരവസരത്തില്‍ സെന്‍സെക്സ് 35,501.74 വരെ ഇടിഞ്ഞു.

In Parliamentary language, the Sensex just placed a solid 800 point No Confidence Motion against Modi's budget. #BasEkAurSaal