ന്യൂഡല്‍ഹി: സി ബി എസ് ഇ ചോദ്യപ്പേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ച വിവാദത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരേ പരിഹാസവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് രാഹുലിന്റെ പരിഹാസം.

"പരീക്ഷാക്കാലത്തെ സമ്മര്‍ദത്തില്‍നിന്ന് ആശ്വാസം നേടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എക്‌സാം വാരിയേഴ്‌സ് എന്നൊരു പുസ്തകം പ്രധാനമന്ത്രി എഴുതിയിരുന്നു.

അടുത്തതായി വരാന്‍ പോകുന്നത്: എക്‌സാം വാരിയേഴ്‌സ് 2. ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ച മൂലം തകര്‍ന്ന കുട്ടികളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടായ സമ്മര്‍ദ്ദത്തെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാകും അത്". രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

PM wrote Exam Warriors, a book to teach students stress relief during exams.



Next up: Exam Warriors 2, a book to teach students & parents stress relief, once their lives are destroyed due to leaked exam papers. pic.twitter.com/YmSiY0w46b