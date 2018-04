ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീരിലെ കത്തുവയില്‍ എട്ടുവയസ്സുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. കത്തുവ, ഉന്നാവ് സംഭവങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിന് വ്യാഴാഴ്ച അര്‍ധരാത്രി ഡല്‍ഹിയില്‍ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച് നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കത്തുവയില്‍ ആസിഫ ബാനോ എന്ന എട്ടുവയസ്സുകാരി കൊലചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവം സങ്കല്‍പ്പിക്കാനാകാത്തത്ര ക്രൂരമാണെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ഇത്തരമൊരു ക്രൂരത കാട്ടിയ കുറ്റവാളികളെ എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കാനാവുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ട്വീറ്റില്‍ ചോദിച്ചു. ആസിഫയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് മനുഷ്യവംശത്തിനു നേര്‍ക്കുള്ള ആക്രമണമാണ്. നിഷ്‌കളങ്കയായ ഒരു കുഞ്ഞിനുനേരെ ചിന്തിക്കാനാകാത്ത ഇത്തരമൊരു ക്രൂരത ചെയ്തവര്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോകരുത്- അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Read more

കത്തുവ, ഉന്നാവ് സംഭവങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നു രാത്രി മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്താന്‍ അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഡല്‍ഹിയിലെ ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിലാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അക്രമത്തിനും നീതി നിഷേധത്തിനുമെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിന് സമാധാനപരമായി നടത്തുന്ന മാര്‍ച്ചില്‍ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് തന്നോടൊപ്പം ചേരണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

കേന്ദ്ര മന്ത്രി വികെ സിങ്ങും സംഭവത്തില്‍ ശക്തമായ വിമര്‍ശനവുമായി നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ആസിഫയ്ക്കു നേരെ നടന്ന അതിക്രൂരമായ ആക്രമണത്തോടെ മനുഷ്യര്‍ എന്ന നിലയില്‍ നാം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും ആസിഫയ്ക്ക് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

How can anyone protect the culprits of such evil?



What happened to Asifa at #Kathua is a crime against humanity. It cannot go unpunished.



What have we become if we allow politics to interfere with such unimaginable brutality perpetrated on an innocent child?