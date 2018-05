ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ണാടകയിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പേരിലെ കേസുകളുടെ എണ്ണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് ചോദ്യങ്ങളുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി.

ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് രാഹുലിന്റെ ചോദ്യം. ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥി യെദ്യൂരപ്പ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ക്കെതിരെയുള്ള കേസുകളുടെ എണ്ണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വീഡിയോയും രാഹുല്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ആന്‍സര്‍ മാഡി മോഡി എന്ന ഹാഷ്ടാഗോയെടാണ് ട്വീറ്റ്.

രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ: പ്രിയപ്പെട്ട മോദിജി, നിങ്ങള്‍ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. പ്രശ്‌നം എന്താണെന്നു വച്ചാല്‍, നിങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഇതാ കര്‍ണാടകയില്‍ നിങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബാലപാഠം. 'കര്‍ണാടകാസ് മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡി'ന്റെ ഒരു എപ്പിസോഡ് പോലെയുണ്ട് ഇത്.

Dear Modi ji,



You talk a lot. Problem is, your actions don’t match your words. Here's a primer on your candidate selection in Karnataka.



It plays like an episode of "Karnataka's Most Wanted". #AnswerMaadiModi pic.twitter.com/G97AjBQUgO