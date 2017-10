ന്യൂഡല്‍ഹി: അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെയുള്ള ഒളിയമ്പാക്കി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പാകിസ്താനുമായി കുറച്ചു കൂടി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചെന്ന ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റ് കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് പുറത്തെത്തിയത്. ട്രംപിന്റെ ഈ ട്വീറ്റിനെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള ആയുധമായി കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷന്‍ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Modi ji quick; looks like President Trump needs another hug pic.twitter.com/B4001yw5rg