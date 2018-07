ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭാ സമ്മേളനത്തിനിടെ നാടകീയ രംഗങ്ങളുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. മോദിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം സീറ്റില്‍ ഇരിക്കാതെ നേരെ ഭരണപക്ഷ ബഞ്ചിലെത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഹസ്തദാനം നല്‍കുകയും തുടര്‍ന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും ചെയ്താണ് രാഹുല്‍ സഭയെ അമ്പരപ്പിച്ചത്.



'ഞാന്‍ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങളെ വിമര്‍ശിച്ചു. പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ദേഷ്യമില്ല. എന്റേത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്‌കാരമാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് ശേഷമാണ് രാഹുല്‍ മോദിയുടെ സമീപമെത്തി അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്തത്.

എന്നാല്‍, രാഹുലിന്റെ നീക്കത്തില്‍ സ്തംഭിച്ചുപോയ മോദി മടങ്ങാന്‍ ഒരുങ്ങിയ രാഹുലിനെ തിരികെ വിളിച്ച്‌ ഹസ്തദാനം നല്‍കുകയുമായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും നീക്കങ്ങള്‍ സഭയില്‍ അമ്പരപ്പിന് പിന്നാലെ ചിരി നിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

മോദി നല്‍കിയ പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ ഇരകളാരാണ് ദളിതുകള്‍, ആദിവാസികള്‍, സ്ത്രീകള്‍, യുവാക്കള്‍ ഒക്കെ. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഞാന്‍ പപ്പുവായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഞാന്‍ എന്റെ മൂല്യങ്ങളില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കും, ഞാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസുകാരനാണ്. ഇതിന് ശേഷമായിരുന്നു മോദിയെ ആലിംഗനം ചെയ്യാനായി രാഹുല്‍ നീങ്ങിയത്.

