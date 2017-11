അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി നടത്തിയ റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനത്തിന് മുകളില്‍ വലിഞ്ഞുകയറി ഒപ്പംനിന്ന് സെല്‍ഫിയെടുത്ത് യുവ ആരാധിക. പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ മിനി ബസിന് മുകളിലാണ് ആരാധിക വലിഞ്ഞുകയറിയത്.

സെല്‍ഫിയെടുത്തശേഷം നിലത്തിറങ്ങാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടിയ യുവതി രാഹുലിന്റെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നിലത്തിറങ്ങിയത്. രാഹുലും യുവതിയെ നിലത്തിറങ്ങാന്‍ സഹായിച്ചു. മൂന്ന് ദിവസം നീളുന്ന രാഹുലിന്റെ ഗുജറാത്ത് സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിലാണ് നാടകീയ സംഭവം.

എ.എന്‍.ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയാണ് സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. അതിനിടെ, ഗുജറാത്തില്‍ നടത്തിയ റാലിക്കിടെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശമാണ് രാഹുല്‍ ഉന്നയിച്ചത്. അനായാസം വ്യവസായം തുടങ്ങാന്‍ കഴിയുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യ മുന്നിലെത്തിയെന്ന ലോകബാങ്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് അദ്ദേഹം തള്ളി. ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലി ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെ കാണാന്‍ തയ്യാറായാല്‍ യാഥാര്‍ഥ്യം അദ്ദേഹത്തിന് മനസിലാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

നോട്ട് അസാധുവാക്കല്‍ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകര്‍ത്തുവെന്ന് രാഹുല്‍ ആരോപിച്ചു. ജാതിരാഷ്ട്രീയം, കോര്‍പ്പറേറ്റ് അനുകൂല നിലപാടുകള്‍ എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കെതിരെ വിമര്‍ശം ഉന്നയിച്ചു.

