സിംഗപ്പൂര്‍: താങ്കളുടെ കുടുംബം ഇന്ത്യ ഭരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം രാജ്യത്തെ ആളോഹരി വരുമാനം വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതേസമയം ഭരണം വിട്ടപ്പോഴെല്ലാം വരുമാനം വര്‍ധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു സിംഗപ്പൂരില്‍ നടന്ന ഒരു സംവാദത്തിനിടെ ഒരു ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയോട് ചോദിച്ചത്. ഇതിന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നല്‍കിയ മറുപടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാര്‍ത്താലോകം ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിച്ചത്.

വിമര്‍ശിക്കുന്നവരേയും സ്‌നേഹിക്കുക എന്നതാണ് താന്‍ പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ രാഹുല്‍ ഇതുപോലൊരു വിമര്‍ശനം നരേന്ദ്രമോദിയെ മുന്നിലിരുത്തി ചോദിക്കാന്‍ ധൈര്യമുണ്ടോയെന്ന് ചോദ്യകര്‍ത്താവിനോട് ചോദിച്ചു.

ഞാന്‍ ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല, എനിക്കൊരു നേട്ടവും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിമര്‍ശിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് ശത്രുതയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തെ ഞാന്‍ അഭിമാനത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതേ ചോദ്യം നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദിച്ചാല്‍ ഇങ്ങനെയായിരിക്കില്ല പ്രതികരണമെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസ് ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിന് നല്‍കിയ സംഭാവന ചോദ്യ കര്‍ത്താവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാണ് രാഹുല്‍ വേദി വിട്ടത്.

ഏഷ്യാ റീബോണ്‍ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് പി.കെ ബസുവായിരുന്നു ചോദ്യ കര്‍ത്താവ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്രം ലഭിച്ചതില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റ പങ്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍, ഹരിത വിപ്ലവവും, ടെലികോമും വിജയമായി കരുതുന്നില്ലെങ്കില്‍ അയാള്‍ പുതിയൊരു പുസ്തകം എഴുതുക തന്നെ വേണമെന്ന് ബസുവിനോട് രാഹുല്‍ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

