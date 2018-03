മൈസൂരു: തിരഞ്ഞടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടെ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥിനിക്കൊപ്പം സെല്‍ഫിയെടുക്കാന്‍ വേദിയില്‍ നിന്നിറങ്ങിവന്ന രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വൈറലാവുന്നു. വിദ്യാര്‍ഥികളുമൊത്തുള്ള ചോദ്യോത്തരപരിപാടിക്കിടെയാണ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാന്‍ രാഹുല്‍ ഇറങ്ങിവന്നത്.

കര്‍ണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണപരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി മൈസൂര്‍ മഹാറാണി വനിതാ ആര്‍ട്‌സ് കോളേില്‍ പ്രഭാഷണത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു രാഹുല്‍. പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സദസ്സില്‍ നിന്നൊരു വിദ്യാര്‍ഥിനി എഴുന്നേറ്റ് രാഹുലിനൊപ്പം സെല്‍ഫി എടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടത്. ഉടന്‍ തന്നെ വേദിയില്‍ നിന്നിറങ്ങിവന്ന് സെല്‍ഫിക്ക് പോസ് ചെയ്ത രാഹുലിന്‌നിറഞ്ഞ കരഘോഷമാണ് ലഭിച്ചത്.

#WATCH: Rahul Gandhi gets off the stage, poses for a selfie with a student after she said, 'Sir my request is I want to take a selfie with you!' The Congress President is at an interaction with students at Maharani's Arts College for Women in Mysuru #Karnataka pic.twitter.com/SeghSlyywd