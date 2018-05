പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഫ്യൂവല്‍ ചലഞ്ചുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഇന്ധന വില കുറയ്ക്കൂ അല്ലെങ്കില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്നും വിലകുറയ്ക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധിതനാകും- എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്.

ശാരീരികക്ഷമത നിലനിര്‍ത്താനുള്ള ഹം ഫിറ്റ് ഇന്ത്യാ ചലഞ്ചില്‍ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോലി, മോദിയെ ചലഞ്ചില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. കോലിയുടെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്നതായും ഫിറ്റ്‌നസ് ചലഞ്ച് വീഡിയോ ഉടന്‍തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കാമെന്നും മോദി ട്വിറ്ററിലൂടെ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മോദിക്ക് ഫ്യൂവല്‍ ചലഞ്ചുമായി രാഹുല്‍ എത്തിയത്.

രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ: പ്രിയപ്പെട്ട പി എം

കോലിയില്‍നിന്ന് ഫിറ്റ്‌നസ് ചലഞ്ച് അംഗീകരിച്ചതു കണ്ടതില്‍ സന്തോഷം. ഇതാ എന്റെ പക്കല്‍നിന്ന് ഒരെണ്ണം

ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കൂ. അല്ലെങ്കില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുകയും അപ്രകാരം ചെയ്യാന്‍ നിങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധിതനാവുകയും ചെയ്യും

Dear PM,



Glad to see you accept the @imVkohli fitness challenge. Here’s one from me:



Reduce Fuel prices or the Congress will do a nationwide agitation and force you to do so.



I look forward to your response.#FuelChallenge — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 24, 2018



ആര്‍ ജെ ഡി നേതാവായ തേജസ്വി യാദവും മോദിക്ക് ചലഞ്ചുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കോലിയില്‍നിന്ന് ഫിറ്റ്‌നസ് ചലഞ്ച് വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്നതില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് വിരോധമില്ല. യുവാക്കള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്‍കാനും കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ആശ്വാസം നല്‍കാനും ദളിതുകള്‍ക്കും ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കും എതിരെ അക്രമങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനല്‍കുന്നതുമായ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാനാണ് ഞാന്‍ താങ്കളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ താങ്കള്‍ എന്റെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കുമോ? തേജസ്വി മോദിയോട് ട്വിറ്ററില്‍ ആരാഞ്ഞു.

While we have nothing against accepting fitness challenge from @imVkohli . I urge you to accept the challenge to provide jobs to young, relief to farmers, promise of no violence against dalits & minorities. Would you accept my challenge @narendramodi Sir? — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) May 24, 2018

കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജെവാലയും മോദിക്ക് ചലഞ്ചുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില കുറയ്ക്കുക, വാഗ്ദാനം ചെയ്തതു പോലെ യുവാക്കള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്‍കുക, കര്‍ഷകര്‍ക്ക് താങ്ങുവില നല്‍കുക, കള്ളപ്പണം തിരികെ കൊണ്ടുവരിക തുടങ്ങിയ ചലഞ്ചുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കാനും സുര്‍ജെവാല ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

Dear PM,



Pl accept the #FitnessChallenge to-



1. Restore the economic fitness of common man by reducing the ruaway prices of Petrol/Diesel as you fleeced ₹10 Lakh Cr in 4 years by raising exise 11 times.



2. Restore the Job Fitness of young by giving 2 Cr jobs as promised.

1/2 — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) May 24, 2018

2/3

Dear PM,



Pl accept the #FitnessChallenge to-



3. Grant MSP Fitness of Cost+50% Profit to India’s farmers as you promised.



4. Anti Corruption fitness by bringing back ₹80 Lakh Cr of Black Money from abroad as you promised & punishing the corrupt in ur Govt for various scams — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) May 24, 2018

3/3

Dear PM,



Pl accept the #FitnessChallenge of-



5. National Security Fitness by stopping Pak sponsored terrorism & Chinese incursion in Doklam,next to Arunanchal Border and elsewhere.



Nation must come first.



Pl forego the media stunts & accept the ‘Governance’ challenge. — Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) May 24, 2018

