ന്യൂഡല്‍ഹി: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യങ്ങള്‍ രൂപവത്കരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയെ പ്രവര്‍ത്തക സമിതി ചുമതലപ്പെടുത്തി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമിതിക്കും രൂപംനല്‍കാന്‍ രഹുലിനെ പ്രവര്‍ത്തക സമിതി ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി എ.ഐ.സി.സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി അശോക് ഗെഹ്‌ലോട്ട് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും കോണ്‍ഗ്രസിന് വോട്ടുചെയ്യാത്തവരെ കണ്ടെത്തണമെന്നും അവരുടെ വിശ്വാസമാര്‍ജിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കണമെന്നും പ്രവര്‍ത്തക സമിതി യോഗത്തില്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും പാര്‍ട്ടിയുടെ അടിത്തറ വിപുലപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആര്‍.എസ്.എസ്സിനെ നേരിടാന്‍ തന്ത്രപരമായ സഖ്യങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണെന്ന് യു.പി.എ അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ആര്‍.എസ്.എസ്സിന്റെ സംഘടനാ ശക്തിയേയും സാമ്പത്തിക അടിത്തറയേയും നേരിടാന്‍ വ്യക്തിതാത്പര്യങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് സഖ്യങ്ങളുണ്ടാക്കണമെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യവും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും വീണ്ടെടുക്കാന്‍ രാഹുലിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നല്‍കുമെന്ന് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍സിങ്ങും പ്രവര്‍ത്തക സമിതി യോഗത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോണ്‍ഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് പ്രാദേശിക സഖ്യങ്ങളുണ്ടാക്കുക അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ പി ചിദംബരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ 12 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ശക്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Rahul ji has been authorised to form election campaign committee and take decisions on pre-poll and post-poll alliance: Ashok Gehlot, AICC General Secretary pic.twitter.com/H7qlye4fU5

#WATCH: Congress President Rahul Gandhi says 'We are setting up a group that is going to do that (alliance)' on being asked on alliance for 2019 Lok Sabha election. pic.twitter.com/qCFANusupJ