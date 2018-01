ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെയും രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. മോദിയുടെത് മൊത്ത ഭിന്നിപ്പിക്കല്‍ രാഷ്ട്രീയ( ജി ഡി പി)മാണെന്ന് രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. ട്വീറ്റിലൂടെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വിമര്‍ശനം.

2017-18 ലെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് 2016-17 ലേതിനെക്കാള്‍ കുറവായിരിക്കുമെന്ന സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്‍ ഓഫീസിന്റെ( സി എസ് ഒ) സൂചന പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് വിമര്‍ശനവുമായി രാഹുല്‍ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

2016-17 കാലയളവില്‍ 7.1 വളര്‍ച്ചയായിരുന്നു രാജ്യം നേടിയിരുന്നത്. ഇക്കൊല്ലത്തേത് ഇതിനേക്കാള്‍ കുറവായിരിക്കുമെന്നാണ് സി എസ് ഒ സൂചന നല്‍കിയത്.

ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിഭയും മിസ്റ്റര്‍ മോദിയുടെ മൊത്ത ഭിന്നിപ്പിക്കല്‍ രാഷ്ട്രീയവും(ജി ഡി പി) ചേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യക്ക് നല്‍കിയത് എന്നാണ് രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

പുതിയ നിക്ഷേപം- 13 വര്‍ഷത്തേതില്‍ ഏറ്റവും കുറവ്

ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്രോത്ത്-63 വര്‍ഷത്തേതില്‍ ഏറ്റവും കുറവ്

തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്- എട്ടുവര്‍ഷത്തേതില്‍ ഏറ്റവും കുറവ്

അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ ജി വി എ ഗ്രോത്ത്- 1.7 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു

ധനക്കമ്മി- എട്ടുവര്‍ഷത്തേതില്‍ ഉയര്‍ന്നത്

പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ച പദ്ധതികളിലും വര്‍ധനയുണ്ടായതായി രാഹുല്‍ ട്വീറ്റില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

FM Jaitley’s genius combines with Mr Modi’s Gross Divisive Politics (GDP) to give India:



New Investments: 13 year ⬇

Bank credit Growth: 63 year ⬇

Job creation: 8 year ⬇

Agriculture GVA growth: 1.7%⬇

Fiscal Deficit: 8 year🔺

Stalled Projects 🔺https://t.co/bZdPnREYiE