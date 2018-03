ന്യൂഡല്‍ഹി: എ.ഐ.സി.സി പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും ബി.ജെ.പിയെയും കടന്നാക്രമിച്ച് രാഹുല്‍ഗാന്ധി. രാജ്യത്തെ കര്‍ഷകര്‍ പട്ടിണിമൂലം മരിക്കുമ്പോള്‍ യോഗ ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നതെന്ന് രാഹുല്‍ ആരോപിച്ചു. മുതലാളിമാരുമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ചങ്ങാത്തം. മോദിയുടെ മായയിലാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോള്‍ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്നും രാഹുല്‍ ആരോപിച്ചു.

അധികാരത്തിന്റെ അഹങ്കാരമാണ് ബി.ജെ.പിക്ക്. ബി.ജെ.പി ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ശബ്ദവും കോണ്‍ഗ്രസ് രാജ്യത്തിന്റെ ശബ്ദവുമാണ്. ആധുനിക യുഗത്തിലെ കൗരവരാണ് ബി.ജെ.പിക്കാര്‍. കലാപമുണ്ടാക്കാനാണ് ബി.ജെ.പിയും ആര്‍.എസ്.എസ്സും ശ്രമിക്കുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസിനെ നിശബ്ദമാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ യു.പി.എ സര്‍ക്കാര്‍ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്‌ക്കൊത്ത് ഉയര്‍ന്നില്ല എന്നകാര്യവും പ്രസംഗത്തിനിടെ രാഹുല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ നിറവേറ്റാന്‍ യു.പി.എ സര്‍ക്കാരിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

