ന്യൂഡല്‍ഹി: താന്‍ ബ്ലാക്ക് ബെല്‍റ്റുകാരനാണെന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗന്ധിയുടെ പ്രസ്താവനയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രധാന ചര്‍ച്ച. ഇക്കാര്യം ജനങ്ങള്‍ക്ക് അറിയില്ലെന്നും താന്‍ ഇതുവരെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഒരു പരിപാടിക്കിടെ രാഹുല്‍ ഗന്ധി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

രാഹുല്‍ഗന്ധിയുടെ ഈ പ്രസ്താനവനയെ കളിയാക്കിയും വിമര്‍ശിച്ചും നിരവധി പേര്‍ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും രാഹുല്‍ഗാന്ധി കരാട്ടെ പരിശീലിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും അഭിനേത്രിയുമായ ദിവ്യ സ്പന്ദനയാണ് രാഹുലിന്റെ വിവിധ കരാട്ടെ പരിശീലന ദൃശ്യങ്ങള്‍ റീ ട്വിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് പരീശിലകനോടൊപ്പം കരാട്ടെ അഭ്യസിക്കുന്ന ദൃശ്യം ഏറെ ചര്‍ച്ചയാവുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഒരു പൊതുപരിപാടിക്കിടെയാണ് കായികതാരം വിജേന്ദര്‍ സിങിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി താന്‍ അക്കിടോ ബ്ലാക്ക്‌ബെല്‍റ്റ്കാരനാണെന്ന കാര്യം താങ്കള്‍ക്ക് അറിയുമോയെന്ന് രാഹുല്‍ഗന്ധി ചോദിച്ചത്. ദിവസേന ഒരു മണിക്കൂര്‍ പരിശീലനത്തിനായി ചെലവഴിക്കാറുണ്ടെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആര്‍ക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കൂ എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ദിവ്യ ചിത്രങ്ങള്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ ട്വിറ്ററിലിട്ടിരിക്കുന്നത്.

