ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററില്‍ 'സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍' ആയത് ഈയടുത്താണ്. ബി ജെ പിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കുമെതിരെയുള്ള പരിഹാസവും വിമര്‍ശവും കലര്‍ന്ന നിരവധി ട്വീറ്റുകളാണ് അടുത്തകാലത്തായി രാഹുലിന്റെതായി പുറത്തെത്തിയത്.

ജി എസ് ടിയെ ഗബ്ബാര്‍ സിങ് ടാക്‌സെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചും ജയ് ഷാ വിഷയത്തില്‍ 'വൈ ദിസ് കൊലവെറി ഡാ' എന്നുമൊക്കെയുള്ള രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റുകള്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഇതിനിടെ, മറ്റാരെങ്കിലുമാണോ രാഹുലിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യന്നുതെന്ന ചോദ്യം ചില കോണുകളില്‍നിന്നുയരുകയും ചെയ്തു. ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി ഒരു വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷന്‍.

വീഡിയോയിലുള്ളത് ഒരു നായ്ക്കുട്ടിയാണ്. നായ്ക്കുട്ടിയുടെ പേര് പിഡി എന്നാണെന്ന് ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നുമുണ്ട്. "ആളുകള്‍ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആരാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അത് ഞാനാണ്- പിഡി". ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു കുറിപ്പും വീഡിയോക്കു താഴെയുണ്ട്.

Ppl been asking who tweets for this guy..I'm coming clean..it's me..Pidi..I'm way 😎 than him. Look what I can do with a tweet..oops..treat! pic.twitter.com/fkQwye94a5