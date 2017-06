മന്‍സോര്‍: മധ്യപ്രദേശില്‍ കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭം നടന്ന മന്‍സോര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറില്‍ നിന്നിറങ്ങി ബൈക്കില്‍ കയറി പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കുന്നതിനിടെയാണ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് രാവിലെ രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പുരില്‍ നിന്ന് മംദസേരിലേക്ക് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നടത്തിയ യാത്രക്കിടെയാണ് അറസ്റ്റ്

ഇദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം പോലീസ് മധ്യപ്രദേശ് അതിര്‍ത്തിയില്‍ വെച്ച് തടഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് ഇദ്ദേഹം ബൈക്കില്‍ കയറി യാത്ര ആരംഭിച്ചു. മുന്ന് കിലോമിറ്റര്‍ ഉള്ളില്‍ വെച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് തടഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പം രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കാല്‍നടയായി യാത്ര തുടര്‍ന്നു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാന്‍സ ശ്രമിക്കവെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയതത്.

കര്‍ഷക കലാപത്തെ തുടര്‍ന്ന് പ്രദേശത്ത് പോലീസ് കര്‍ഫ്യു പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ അവിടേക്ക് കടക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് പോലീസ് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിളകള്‍ക്ക് താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജൂണ്‍ 1 മുതല്‍ പടിഞ്ഞാറന്‍ മദ്ധ്യപ്രദേശില്‍ നിന്നുള്ള കര്‍ഷകര്‍ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിവരികയാണ്. പ്രക്ഷോഭം അക്രമാസക്തമായതോടെ പോലീസ് നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ അഞ്ച് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേതുടര്‍ന്നാണ് കര്‍ഫ്യു പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

