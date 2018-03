ന്യൂഡല്‍ഹി: സുപ്രീം കോടതിയിലും ഹൈക്കോടതിയിലും ന്യായാധിപന്മാരെ നിയമിക്കാത്തതില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരേ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി.

കോടതികളില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന്‌ കേസുകള്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോഴും നൂറു കണക്കിന് ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനം എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് നീണ്ടുപോകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി ജസ്റ്റിസ് കെ.എം. ജോസഫിന്റെ നിയമനം അംഗീകരിക്കാത്തത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരഭിമാനം മൂലമാണ്. കെ.എം. ജോസഫ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസായിരിക്കെ സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്‌ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. പ്രതികാരം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.

ജുഡീഷ്യറി ഡിമോണിറ്റൈസ്ഡ് എന്ന ഹാഷ് ടാഗോടെടെയുള്ള ട്വീറ്റിലാണ്‌ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരേ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Justice K M Joseph, overturned President’s rule in Uttarakhand in 2016.



When his name was proposed for the Supreme Court, Modi ji‘s ego was hurt.



Approval of over 100 judges, cleared for the Supreme Court and various High Courts are now on hold.#JudiciaryDemonetised