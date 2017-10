ലക്‌നൗ: രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ പരിഹസിച്ച് വീണ്ടും ബിജെപി നേതാക്കള്‍ രംഗത്ത്. വളരാന്‍ വിസമ്മതിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെന്നായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ പരിഹാസം.

നോട്ട് അസാധുവാക്കലിന്റെ ഏക ഗുണഭോക്താവ് അമിത് ഷായുടെ മകനാണെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടിയായാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പരിഹാസം.

ഡയപ്പറില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് വരാത്ത ആണ്‍കുട്ടിയാണ് രാഹുല്‍, അദ്ദേഹം വളരാത്തത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ദൗര്‍ഭാഗ്യമാണെന്നുമായിരുന്നു മുതിര്‍ന്ന ബിജെപി നേതാവും ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായ സിദ്ധാര്‍ഥ് നാഥ് സിങിന്റെ പരിഹാസം.

പത്രസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാഹുലിനെതിരെ അഭിപ്രായം ഉന്നയിച്ചത്. പിന്നീട് ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഉള്‍പ്പെടെ അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

#RahulGandhi doesn't try to learn before he tweets. It is like a baby who refuses to get out of his diaper. @BJP4India @PMOIndia @UPGovt pic.twitter.com/gkoTREakcW