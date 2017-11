ലഖ്‌നൗ: റായ്ബറേലിയിലെ ഉന്‍ചഹറില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എന്‍ ടി പി സി ( നാഷണല്‍ തെര്‍മല്‍ പവര്‍ പ്ലാന്റ്) ഊര്‍ജ പ്ലാന്റിലെ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു.

നവംബര്‍ ഒന്നാം തിയതി ബുധനാഴ്ചയാണ് പ്ലാന്റിലെ ബോയ്‌ലറിന് പുറത്ത് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്.

ഇതേ തുടര്‍ന്ന് തീപിടിച്ചു. അപകടത്തിനു മിനിറ്റുകള്‍ക്ക് ശേഷം ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോയാണ് പുറത്തെത്തിയത്. കനത്ത പുക ഉയരുന്നതും തീനാളങ്ങള്‍ ഉയരുന്നതും ജീവനക്കാരുടെ ശബ്ദവും വീഡിയോയില്‍ വ്യക്തമാണ്.

അപകടത്തില്‍ 32 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. നൂറോളം പേര്‍ക്ക് പൊള്ളലേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതില്‍ ഇരുപതോളം ആളുകളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. 1550 മെഗാവാട്ടാണ് പ്ലാന്റിന്റെ ശേഷി. ആറ് ജനറേറ്റര്‍ യൂണിറ്റുകളാണ് പ്ലാന്റിലുള്ളത്.

