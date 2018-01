അഹമ്മദാബാദ്: 'മനുസ്മൃതി ഇറാനിയെ' ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാന്‍ രാധിക വെമുല 2019-ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ച് പാര്‍ലമെന്റിലെത്തണമെന്ന് ദളിത് നേതാവ് ജിഗ്നേഷ് മേവാനി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ജിഗ്നേഷ് മേവാനിയുടെ അഭ്യര്‍ത്ഥന. രോഹിത് വെമുലയുടെ രണ്ടാം ചരമവാര്‍ഷിക ദിനത്തില്‍ മേവാനി രോഹിത് വെമൂലയുടെ അമ്മ രാധിക വെമൂലയെ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

I strongly appeal to our inspiration Radhika(amma)Vemula to contest in 2019 elections and teach a lesson to Manusmriti Irani in Parliament.